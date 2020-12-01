نجوم الفن يحتفلون بتكريم الدكتور أشرف زكي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - عرض في حفل تكريم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، فيديو ظهر فيه العديد من الممثلين والممثلات منهم من حضر الحفل ومنهم من لم يحضر لكنه شارك برسالة مصورة يعبر فيها عن تقديره للدكتور أشرف زكي وعن سعادتهم بتكريمه وثقتهم أنه يستحقها لما قام به من جهود لتطوير أكاديمية الفنون ودور كبير في مساعدة الممثلين كنقيب لهم.

وكان من ضمن هؤلاء الفنانين، الفنانة نشوى مصطفى، وأنوشكا، وأحمد بدير، ويسرا، وكريم عبد العزيز، ووفاء عامر، وأحمد حلمي. والعديد من الفنانين الآخرين. وكما حضروا الحفل ظهروا في هذا الفيديو، وهم توني ماهر وهاني رمزي ولبلبة وچومانا مراد وآخرون.