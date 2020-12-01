الإعلامي محمد موسى يحتفل بعقد قرانه على الإعلامية أميرة عبيد

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الإعلامي محمد موسى، مذيع برنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بعقد قرانه وزفافة على الإعلامية أميرة عبيد رئيس التحرير التنفيذي لبرنامج خط أحمر، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وسط لفيف من الأهل والأصدقاء ونخبة من نجوم الفن والإعلام والسياسية وأحيا الحفل الفنان طارق الشيخ والراقصة جومانة التونسية.

وعقد القران الشيخ إبراهيم سليم المتحدث باسم صندوق المأمومين وشهد علي عقد القران السفير عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وكان في مقدمة الحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق ورئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم والدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة واللواء سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كونتكت والمستشار عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب مستقبل وطن والدكتور علاء العسايي خبير التنمية البشرية.