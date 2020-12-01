غدا.. الفنان محمد عبد الحليم ضيفا على "صباح البلد" مع لميس سلامة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان محمد عبد الحليم، غدًا الأربعاء ضيفًا علي برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع علي قناة "صدي البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي بجريدة أخبار اليوم أحمد حمدي.

ومن المنتظر أن يكشف الفنان محمد عبد الحليم للإعلامية لميس سلامة كواليس ما حدث خلال الساعات الماضية علي السوشيال ميديا، وذلك بعد تداول صور له مع فتاة أمام منزله، حيث أثارت الفتاة الجدل عبر السوشيال ميديا، بسبب نشرها رقمه ومطالبتها رواد السوشيال ميديا البحث عن فرصة عمل للفنان، واتهامه بأنه أصبح متسولًا في الشارع، وهو ما سيكشف حقيقته الفنان في صباح البلد غدا الأربعاء.

برنامج صباح البلد يخرجه المخرج خالد عبد الرحمن ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

وفي ظل الضجة المثارة حول الفنان القدير محمد عبد الحليم، بعد أن ظهر في صورة له مع شابة ادعت خلال منشور خاص بمواقع التواصل الاجتماعي أنها التقت به بجوار النفق الملك الصالح بمنطقة الروضة بالمنيل، وأنه يعاني من حالة صحية ومعيشية سيئة لتوقفه عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، التقى الدكتور "أشرف ذكي"، نقيب الممثلين بالفنان "محمد عبد الحليم"، للاطمئنان عليه وكشف حقيقة البوست المتداول مؤخرا حول الفنان القدير.