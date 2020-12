تفاصيل الدورة 42 من القاهرة السينمائي.. فيلم الافتتاح وأبرز التكريمات

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم “الأب – The Father” إخراج فلوريان زيلر، ليكون فيلم افتتاح الدورة 42.

ويمنح المهرجان الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

أيام القاهرة لصناعة السينما

كشفت منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، أن النسخة الثالثة التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تستعرض مجموعة من أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة السينما والتلفزيون في العالم العربي، وبمشاركة أهم الأسماء الدولية والعربية.





وتدير المخرجة هالة جلال حلقة نقاشية برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت عنوان "الوعي الأخلاقي: هل يساعد أم يعطل العملية الإبداعية؟"، وذلك يوم 5 ديسمبر، الساعة 2:30 مساءً ولمدة ساعة في دار الأوبرا المصرية، ويشارك فيها المخرجة آيتن أمين والمخرج يسري نصر الله وجيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وكاتبة السيناريو دينا نجم والمخرجة ورئيسة رابطة المخرجين السينمائيين الدنماركيين كريستينا روزيندهل.

وفي السادسة مساءً، ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة، يلتقي الجمهور بفريق شركة الإنتاج المستقلة THE POPULATION، مينيت لوي، منتجة فيلم The Tale، ومولي آشر منتجة فيلم Nomadland، وديريك نغوين مخرج فيلم The Housemaid، وتدير النقاش ماريا راكيل بوزو مديرة المبادرات التعليمية والدولية في Film Independent التي تتولى رعاية الحلقة النقاشية.