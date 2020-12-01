تريند الفن.. رد عنيف من ابن الفنان محمد عبد الحليم.. وتعليق ناري من نبيل الحلفاوي على هزيمة الزمالك

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

تصدر اسم الفنان محمد عبد الحليم مؤشرات البحث منذ أمس الاثنين، وتحديدا منذ تداول صور له مع إحدى الفتيات التي ادعت أنه يتسول في الشوارع، بعد تدهور حالته الصحية، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقا.

وقال نجل الفنان محمد عبد الحليم، في فيديو، "علي قد ما الموضوع مضايقني علي قد ما هو فرحنا، لأن الجمهور هو المكسب الحقيقي في هذه القصة، وسواء النية كانت خير او كانت شر احنا معندناش مشكلة".

واضاف نجل الفنان محمد عبد الحليم:" انا اتفاجأت بالحدث ولاقيت اصحابي بعتنلي الصور و استاذتي في الشغل وانا شغال في شركة كبيرة مش شركة صغيرة فـ مينفعش اصحي من النوم علي الكلام الفاضي دة.

يذكر أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تداول عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك» صورة لإحدى الفتيات مع الفنان محمد عبد الحليم مدعيةً أنه يعيش في حالة مزرية للغاية، بالقرب من نفق كوبري الملك الصالح بمصر القديمة، قائلةً: "استغربت جدا من الحالة الصعبة التي وصل إليها الممثل الجميل محمد عبدالحليم".

تواصل «دوت الخليج» مع الفنان القدير محمد عبد الحليم الذي أعرب عن سعادته بدايةً بالسؤال عنه، موضحًا أن الفتاة بالفعل التقطت الصورة معه كفنان عادي، فسألته عن سبب غيابه، ليرد عليه بكل تلقائية وضحك: "فعلًا بقالي فترة طويلة مش بظهر، وربنا يبعت"، مؤكدًا: "الموضوع أخد أكبر من حجمه، وأنا مش عاوز فلوس ولا أي شيء".

ساند عدد من المشاهير الفنانة دينا الشربيني بعد انفصالها عن الهضبة الفنان عمرو دياب، من خلال رسائل حب ودعم بعد اختفائها وعدم تعليقها على هذا الخبر الصادم وكسروا حالة الصمت السائدة فى الوسط الفنى حول هذه الأزمة العنيفة.

وكان أول الداعمين زوجة الفنان احمد الفيشاوي التي نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وكتبت عليها: "ست البنات وخفيفة الروح، وجميلة الطلة، طيبة قلب واحترام، وبنت جميلة ناعمة، ونجمة وموهوبة من يومها".

وجاء الدور على الفنانة وفاء عامر التي وجهت رسالة الى دينا الشربيني قائلة :" انت موهوبة وممثلة شاطرة ربنا معاكي .. مخلصة ربنا معاكي يا جدعة - لقيتني عايزة أكتب كده".

ولا يزال الفنان عمرو دياب متصدرا مؤشرات البحث بـ جوجل وتريندات السوشيال ميديا بعد انفصاله عن زوجته الفنانة دينا الشربيني، بعد علاقة استمرت 4 سنوات.

نشرت الفنانة ميار الغيطى صورا جديدة من حفل زفافها الذى اقيم منذ ايام وحضره عدد من المقربين واهل العروسين فقط نظرا للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلقت ميار "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

احتفلت الفنانة ميار الغيطى بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى شريف العلمي وذلك وسط حضور عائلى اقتصر على المقربين وأهل العروسين.

وكانت ميار ظهرت في الصور بفستان أبيض قصير وخطفت أنظار الجمهور.

ونشر الداعية مظهر شاهين مقطع فيديو من عقد قران الفنانة ميار الغيطي وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

تحتفل الفنانة رانيا يوسف اليوم، بعيد ميلادها الـ47 حيث إنها من مواليد 1 ديسمبر 1973، وتثير الفنانة الجدل دائما، بسبب إطلالاتها الجريئة التي تظهر بها سواء في جلسات التصوير أو بالمناسبات المختلفة.

ووجهت لها الكثير من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب إطلالاتها الأخيرة فى مهرجان الجونة السينمائى.

ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز المحطات الزوجية في حياة الفنانة رانيا يوسف ..

المنتج محمد مختار

يعتبر المنتج محمد مختار اول ازواج رانيا يوسف حيث ارتبطت في بداية حياتها الفنية به رغم فارق السن الكبير بينهما وتعرضت لموجة من الانتقادات بأنها تزوجته لمصلحتها واستمر زواجهما حوال 12 عاما وانجبت ابنتيها نانسي وياسمين

وفي عام 2011 فاجأت رانيا الجميع بخبر طلاقها من مختار واعلنت عن اسباب طلاقهما بوصفه "بخيل" ولا ينفق على بناته ودخلت معه ساحات القضاء للحصول على نفقة.

رجل الأعمال كريم الشبراوى

تزوجت رانيا يوسف بعد ذلك من رجل الاعمال كريم الشبراوي ولم يدم زواجهما سوى 4 اشهر فقط حيث جلبت لها الكثير من المشكلات والقضايا ما دفعها للاعتراف بأنها نادمة على الزواج منه بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما وقتها.

اتهمته بالنصب عليها وعلى بناتها وانه هو من وضع لها المخدرات والاسلحة في سيارتها اثناء القاء القبض عليها في 2012، مؤكدة انه كان يسعى لتدميرها.

رجل الأعمال طارق عزب

وتزوجت للمرة الثالثة والأخيرة من رجل الاعمال طارق عزب الذي تحدثت كثيرا عن سعادتها معه واهتمامه ببناتها وحبه لهما.

ولم يكتب لهذه الزيجة أيضا الاستمرار وانفصلت عنه بعد زواج دام 6 سنوات واعربت رانيا يوسف عن اعتزازها بصداقة رجل الأعمال طارق عزب بعد انفصالهما .