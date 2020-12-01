في يوم ميلادها.. هبة عبد الغني تصدم متابعيها بعمرها الحقيقي

ويشارك في العمل مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود.
بالإضافة حسن مالك، وسينثيا خليفة، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد.ومن الأسماء اللافتة المشاركة في المسلسل صالح عبدالنبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبدالحي، وإنجي أباظة.
بالإشتراك مع شمم الحسن، وحمزة العيلي، وهبة عبدالغني، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للنجمة بشرى
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