بعد اشتعال الأزمة بينهما.. الكويتية مي العيدان تتراجع وتعتذر لـ أحمد بدير.. فيديو

اعتذرت الاعلامة الكويتية مى العيدان للفنان أحمد بدير بعد تصاعد الازمة بينهم من خلال مقطع فيديو عبر قناتها بموقع يوتيوب

وقال مى العيدان من خلال الفيديو :"شوفت امبارح عدد من اللقاءات للفنان أحمد بدير، حسيت متألم جدا، هو راجل كبير وأنا بدأت الموضوع كمزحة وهو أخذها على محمل شخصي، وأنا لا أرغب في أن يتنازل عن القضية التي قدّمها ضدي، ارفع قضية وعشرة وخمسين ومليون ما عندي مشكلة، ولكني أخاف من الله وخاصةً أننا عايشين في زمن وباء".

أضافت: "أنا أعتذر لك لأني سمعت صوتك ولقيتك متألم، والرجوع للحق فضيلة، وأنا بدأت الموضوع كدعابة، وأنت أخذت الموضوع بشكل مختلف، وأنا أعتذر لك من أجل رب العالمين فقط، لا أريد أن نكون أمام رب العالمين خصوم، حقك عليّ لو أنا جرحتك، وهذا خوفا من الله فقط".

ويذكر ان شتعلت الأزمة بين الفنان أحمد بدير والإعلامية الكويتية مى العيدان بعدما أعلن المحامى أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان اليوم إنه "جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان القدير أحمد بدير".