مشهد من مسرحية الراحلة ثورية جبران يمنح بطلة "حب أعمى" جائزة التخرج في الفن الدرامي العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - حصلت الفنانة و المعلقة الصوتية دنيا أنصار الشهر الجاري على الجائزة الأولى في المباراة النهائية للفن الدرامي العربي،و هي شهادة التخرج من معهد الموسيقى و الغناء و الرقص و فن المسرح (معهد باريس). حيث شاركت بمسرحية MACBETH للكاتب الانجليزي ويليم شكسبير، وتألقت بالخصوص بمشهد من مسرحية" ياك غير أنا" للرحلة ثورية جبران، من تأليف الكاتب المغربي يوسف فاضل و التي حظيت بإعجاب اللجنة ، تجربة اعتبرتها دنيا " اختيار موفق و تحدي مشرف بنسبة لشهادة التخرج" .

عملت دنيا بالموازاة مع مسارها المهني و إضافة إلى المسرح...بمجال التعليق الصوتي والدبلجة منذ سنة 2010،حيث شاركت في عدة مسلسلات ناجحة أهمها : فضيلة و بناتها، سامحيني، صراع الحب، مصير آسية، أنا و اختي،رهينة الحب و أنجحها مسلسل حب أعمى، الذي جسدت به دنيا شخصية زينب التي قامت بدورها الفنانة التركية الشهيرة ''هازال فيليز''، وكان المسلسل حصد نسبة مشاهدة عالية على القناة الثانية المغربية.

الجدير بالذكر أن دنيا أنصار حاصلة على ماستر في الصحافة الرقمية، و إجازة في الصحافة السمعية و البصرية، اشتغلت بعدة مجالات: أستاذة موسيقى، أستاذة مسرح، صحفية إذاعية، و مسؤولة فنية و ثقافية بعدة مؤسسات تعليمية.