تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أعمالهم الفنية الجديدة أو أسباب غيابهم عن الساحة.. وفي التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.
قال أحمد رشوان، مخرج فيلم قابل للكسر، إنه يريد أن يتواجد بالعمل في عدد من المهرجانات السينمائية، خاصة بعد مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
كشفت الفنانة أروى جودة أنها تقرأ الآن عددا من السيناريوهات من أجل خوض تجربة فنية جديدة وذلك بعد النجاح الذي حققته في مسلسل " نمرة اتنين" بحكاية " انت فين" مع آسر ياسين.
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بان ترشيح الفيلم الذي سيمثل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية) ضمن جوائز أكاديمية الأوسكار غير قانوني بداعي عدم اكتمال النصاب.
كشف الفنان عصام السقا عن مسيرته قبل أن يحترف التمثيل حيث أنه كان يعمل كمونتير.
أكد الناقد الكبير طارق الشناوي عضو لجنة اختيار الفيلم المصري للأوسكار ان نقابة المهن السينمائية قامت بتزوير نتيجة تصويت اختيار الفيلم المنتظر أن يمثل مصر لدى جوائز الأكاديمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قالوا لـ دوت الخليج: أروى جودة تتحدث عن نمرة اتنين.. طارق الشناوي يكشف أزمة فيلم مصر بالأوسكار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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