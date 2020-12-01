المخرجة نجوى نجار تكشف لـ"الفجر الفني" سبب تبنيها القضية الفلسطينية في أعمالها

وقالت "نجار"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن مناقشتها القضية الفلسطينية في أفلامها والتحدث عن الأشخاص الإسرائيليين وهو أن عدد كبير من القصص الفلسطينية يجب التحدث عنها لأهميتها".

وتابعت "نجار"، قائله أنها تبني الأشخاص في أفلامها على أسس مهمة منها أن سلمى كانت محامية في الفيلم ولها مكانة مرموقة".

نجوى نجار كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية.