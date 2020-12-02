فن ومشاهير

تكريم نقيب الممثلين أشرف زكي من المركز الثقافي الروسي (صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم - اقيمت في المركز الثقافي الروسي، مساء أمس الثلاثاء، احتفالية لتكريم الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، بمسرح "تشايكوفسكى" بمقر المركز في حي الدقي.

وحضر الاحتفالية عددا من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة، ومنهم روجينا، هاني رمزي، صابرين، جومانة مراد، بوسى شلبى، وفاء سالم، محمود حميدة، لبلبة، محسن منصور.

كما حرص على حضور الحفل رحاب الجمل، ومنير مكرم وشقيقة أشرف، الفنانة ماجدة زكى، فيما تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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