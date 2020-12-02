أخبار الفن.. بيكا يكشف دخله بالدولار.. نبيل الحلفاوى يعلق على خسارة الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج" ، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا أن أرباحه على اليوتيوب تغيرت من 7000 دولار، لـ2000 فقط، بسبب جائحة كورونا.

وقال بيكا إن الجمهور لا يعلم شيئًا عن الأجور التي أتلقاها مقابل عملى، مشيرًا إلى أن الناس يعتقدون أن أرباح "اليوتيوب" والسوشيال ميديا كنوز من المال، وأن السيارات التي أمتلكها من "الأقساط".

اعتذرت الاعلامة الكويتية مى العيدان للفنان أحمد بدير بعد تصاعد الازمة بينهم من خلال مقطع فيديو عبر قناتها بموقع يوتيوب

وقال مى العيدان من خلال الفيديو :"شوفت امبارح عدد من اللقاءات للفنان أحمد بدير، حسيت متألم جدا، هو راجل كبير وأنا بدأت الموضوع كمزحة وهو أخذها على محمل شخصي، وأنا لا أرغب في أن يتنازل عن القضية التي قدّمها ضدي، ارفع قضية وعشرة وخمسين ومليون ما عندي مشكلة، ولكني أخاف من الله وخاصةً أننا عايشين في زمن وباء".

علق الفنان نبيل الحلفاوي على هزيمة الزمالك من فريق طلائع الجيش "3_1" في مباراة نصف نهائي كأس مصر.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏مبروك لطلائع الجيش الصعود لنهائي كاس مصر.

تصدر اسم الفنان محمد عبد الحليم مؤشرات البحث منذ أمس الاثنين، وتحديدا منذ تداول صور له مع إحدى الفتيات التي ادعت أنه يتسول في الشوارع، بعد تدهور حالته الصحية، وهو ما ثيت عدم صحته لاحقا.

وقال نجل الفنان محمد عبد الحليم في فيديو:"علي قد ما الموضوع مضايقنا علي قد ما هو فرحنا، لان الجمهور هو المكسب الحقيقي في هذة القصة،وسواء النية كانت خير او كانت شر احنا معندناش مشكلة.

أكد الناقد الكبير طارق الشناوي عضو لجنة اختيار الفيلم المصري للأوسكار ان نقابة المهن السينمائية قامت بتزوير نتيجة تصويت اختيار الفيلم المنتظر أن يمثل مصر لدى جوائز الأكاديمية.

وقال لـ"دوت الخليج": قرار النقابة يكشف محاولة لمغالطة النتيجة، بمعنى أن 17 عضوا ذهب لعدم تقديم أى فيلم هذا العام نظرا لضعف المستوى، وصوت 13 أخرين لصالح "لما بنتولد"، و 8 أعضاء لصالح "صندوق الدنيا" بخلاف 5 انسحبوا من التصويت، وهو ما يعنى أنه ثمة تلاعب حدث لصالح ترشيح فيلم "لما بنتولد".