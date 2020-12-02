نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - المخرجة نجوى نجار ترد عن اتهام أفلامها بالتطبيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، التهم الموجهة لأفلامها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك أثناء العرض الخاص لفيلمها "بين الجنة والأرض".

وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "معنديش أفلام تدعو للتطبيع.. فيلمي الأخير كان بيتكلم عن 560000 ألف فلسطيني و600000 ألف عربي يهودي تم وضعهم في مخيمات و3000 يهودي تم أخذهم من وسط أهلهم".

وأكدت أن ما تطرقت إليه في فيلمها ليس له أدنى علاقة من قريب أو بيعد بالتطبيع.. وسواء مسلم أو مسيحي أو يهودي كلها أديان سماوية". نجوى نجار كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية.

وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثّل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، ويعد فيلم بين الجنة والأرض هو أحدث أفلامها.



نجوى أيضًا متحدثة في العديد من الندوات السينمائية وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وهي أيضًا ناقدة نصوص سينمائية ضمن برنامج راوي لتطوير الافلام ومختبر صندانس لكتابة السيناريو.