تشارلي بروكر مبتكر "المرآة السوداء" يعود إلى نتفليكس 2020 عبر هيو غرانت

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود مبتكر "المرآة السوداء" تشارلي بروكر إلى التعاون مع "نتفليكس" بعمل ساخر يتحدث عن الأحداث البائسة التي مرت في عام 2020.

فمن المقرر أن يجتمع تشارلي بروكر، مبتكر فيلم تفاعلي المرآة السوداء "Black Mirror" مع Netflix في فيلم ساخر عن عام 2020، وهو العام الذي حدده جائحة فيروس كورونا، وفق موقع "deadline".

والعرض الجديد بطولة الممثل هيوغرانت، الذي أعلن ذلك خلال مقابلة له مع مجلة نيويورك حول سلسلة HBO الشهيرة "The Undoing"، بطولة نيكول كيدمان.

ووفقا لـ Deadline، تحافظ نتفليكس على التفاصيل "طي الكتمان"، ولكن الممثل البريطاني غرانت صرح عن هذا الخبر وقال إنه سيكون بالبطولة لهذا العمل وإنه يلعب دور مؤرخ "مطارد" بشعر مستعار.

وصرح الممثل البريطاني قائلا:"عاد بروكر، وهو يحمل فيلم بنظرة هزلية قاتمة، وبالعودة إلى الوراء: لرصد الأحداث الإخبارية واللحظات الثقافية لهذا العام".