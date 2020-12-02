رسالة شديدة اللهجة من نيللي كريم للمتنمرين

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة نيللي كريم، رسالة للمتنمرين عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
وقالت: "كفاية تنمر.. كفايه تجريح في الناس.. علموا ولادكم الرحمة وتقبل الآخر".
يذكر أن نيللي كريم، نشرت مؤخرًا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، بخاصية أستوري.
وكانت نيللي كريم في الصورة ترتدي شال أسود اللون، ظهرت بدون مكياج ووضعت كحل فقط لتبرز ملامحها الجميلة.
يذكر أن أخر أعمال نيللي كريم، مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.