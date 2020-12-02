سلمى الشيمي بطلة واقعة سقارة في جلسة تصوير جريئة .. شاهد

نشر حساب يحمل اسم عارضة الأزياء "سلمى الشيمي" المعروفة إعلاميًا بـ فتاة "سيشن الهرم" جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها علي موقع "فيس بوك".

وظهرت سلمى الشيمي بإطلالة جريئة، وكتبت عليها قائلة "مساء العسل عليكم" وقد نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يُذكر أن نيابة حوادث جنوب الجيزة أمرت بإخلاء سبيل فتاة فوتوسيشن الاهرامات سلمي الشيمي والمصور حسام محمد بكفالة 500 جنيه لكلا منهما.

وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة باشرت التحقيقات فى واقعة فتاة سيشن الأهرامات "سلمى الشيمي" التي أجرت جلسة تصوير بالزي الفرعوني في منطقة سقارة.

ووصلت "سلمى" مقر النيابة مرتدية عباءة سوداء وأكسسوارات فى قدميها وبرفقتها المصور حسام محمد لبدء التحقيق معهما بتهم التصوير بدون تصريح.

وكان حسام محمد، الشهير بـ"أورتيجا"، قال أمام الأجهزة الأمنية، إنها ليست جلسة التصوير الأولى التي يجريها للموديل سلمى الشيمي، ولكن سبق وأن قام بتصويرها في إطار العمل، وعن واقعة سقارة أكد أنها اتفقت معه على إجراء جلسة تصوير جديدة مقابل دفع مبلغ 1000 جنيه.

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وأضاف أورتيجا: "كان الاتفاق على إجراء جلسة تصوير بالطابع الفرعوني، حيث تقوم سلمى بارتداء زي فرعوني لإجراء فوتوسيشن في منطقة أثرية، وبالفعل توجهنا الى منطقة سقارة وقمنا بشراء تذاكر الدخول، ودخلنا للمنطقة بكامل معدات التصوير وبرفقتنا سلمى مرتدية عباءة سوداء، واستغرقنا 15 دقيقة فقط داخل المنطقة أمام الموظفين وأفراد الأمن".

وبعد رصد الأجهزة الأمنية لمجموعة صور الفتاة التي تداولها رواد مواقع السوشيال ميديا المختلفة، فحصت شرطة السياحة والآثار صورًا تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس تحمل الطابع الفرعوني بجوار هرم سقارة.

وأشارت مصادر أمنية، إلى مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد موعد دخول الفتاة للمنطقة ومناقشة قوة التأمين في ذلك التوقيت حول التقاطها تلك الصور، كما تم إجراء تحريات موسعة بالتنسيق مع مباحث الجيزة للوصول إلى هوية المصور.

وفى الساعات الأولى من مساء الاثنين، ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مصور السيشن أثناء تواجده في منطقة حلوان، كما تمكنت أيضًا قوات الأمن قبل انتهاء اليوم من ضبط الفتاة سلمى الشيمي فتاة سيشن الاهرامات في إحدى مناطق القاهرة.

وعقب ضبطهما، كشفت مصادر أمنية مفاجأة في الواقعة، حيث تبين أن جلسة التصوير تمت يوم الأربعاء الماضي وتحفظت مباحث السياحة والآثار علي 2 من مفتشي وزارة الاثار و4 من أفراد الأمن ممن تواجدوا وقت التقاط الصور.

ويصل عدد المتهمين في الواقعة الي ٨ بعد ضبط الفتاة والمصور حسام محمد ويجري استجوابهم جميعا حاليا من قبل الجهات الأمنية حول ملابسات الواقعة.

وقالت المتهمة عقب إلقاء القبض عليها إنها والمصور اتفقا علي دفع مبلغ 1500 جنيه للموظفين وأفراد الأمن ممن سمحوا لهم بتصوير الجلسة داخل المنطقة الأثرية وبجوار هرم زوسر المدرج، وأشارت المتهمة إلى أنها لديها مقطع فيديو يثبت اتفاق المصور مع الموظفين على دفع المبلغ المالي ستقدمه لجهات التحقيق.

وأكدت مصادر أن الأجهزة الأمنية تتبعت خطوط سير الفتاة وأماكن تواجدها حتى تمكنت مأمورية من مباحث سياحة وآثار الجيزة من القاء القبض عليها في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، وأشارت المصادر الي ان المتهمة تم ضبطها بتهمة التصوير بدون تصريح.

وشرحت المصادر ان الموديل سلمى الشيمي لا تواجه تهمة جنائية وإنما مخالفة تصوير بدون تصريح حيث ينص قانون الاثار على عدم منع التصوير داخل المنطقة الاثرية وانما تستدعى جلسات التصوير الحصول علي تصريح دخول معدات التصوير والكاميرات ودفع الرسوم والبالغ قدرها 5 آلاف جنيه.

وأضافت المصادر أن المتهمة من المقرر ان تقوم بدفع الغرامة التي قد تصل الي 10 الاف جنيه ما لم تر جهات التحقيق أي اتهامات أخرى.