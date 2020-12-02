حمو بيكا: مش عاوز لما أخلف ابني يطلع يلاقيني في السجن

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، "أنه لم يتسبب في إيذاء أحد، من جمهوره وأن أغانيه ليس بها أي شيء يخدش الحياء، مشيرًا إلى أنه لو أقدم على هذا الفعل لكان تعرض للسجن.

وأضاف خلال لقائه في برنامج" صبايا الخير "مع الإعلامية ريهام سعيد، عبر الشاشة النهار" أنه لا يخاف من السجن لكنه لا يريد أن يدخله لأنه حريص على والده ووالدته وأسرته.