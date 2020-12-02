فن ومشاهير

حمو بيكا: مش عاوز لما أخلف ابني يطلع يلاقيني في السجن

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، "أنه لم يتسبب في إيذاء أحد، من جمهوره وأن أغانيه ليس بها أي شيء يخدش الحياء، مشيرًا إلى أنه لو أقدم على هذا الفعل لكان تعرض للسجن.

وأضاف خلال لقائه في برنامج" صبايا الخير "مع الإعلامية ريهام سعيد، عبر الشاشة النهار" أنه لا يخاف من السجن لكنه لا يريد أن يدخله لأنه حريص على والده ووالدته وأسرته.

 وقال: مراتي حامل أنا مش مؤذي، وحصل لي مشكلة كبيرة قبل كده بسبب حفلة وربنا نجاني منها، أنا مش خايف من الحبس، بس أنا ومش عاوز أخلف ابن يلاقيني في السجن، ده مايرضيش ربنا".

وتابع: "وكل ده عشان قلت أنا عاوز أشتغل، أعترف أنني كنت مخطئ، والكل يخطئ، وأنا اعتذرت في أكثر من مرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا