القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر مقربة من النجم بيتر دينكليج عن الدور الجديد الذي يظهر به على شاشة السينما، حيث سيجسد دور البطولة في نسخة حديثة من فيلم The Toxic Avenge.



وذكرت الصحيفة، ان الفيلم سيطرح من اخراج المخرج ماكون بلير، الذي سجل ظهوره الاول كمخرج في عام 2017، عبر اخراجه لفيلم I Don't Feel At Home In This World Anymore.



وسيكون هذا هو أول ظهور سينمائي براز لدينكليج بعد ختام مواسم مسلسل صراع العروش.