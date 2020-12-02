كفاية تنمر.. نيللي كريم تنفعل بسبب السوشيال ميديا

كتبت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا لها، تعرب خلاله عن استيائها وضجرها من ظاهرة التنمر التي اجتاحت المجتمع، لا سيما عبر السوشيال ميديا.

وطالبت نيللي كريم، متابعيها بالكف عن التنمر والتجريح في الآخرين، إذ كتبت: «كفاية تنمر.. كفاية تجريح في الناس.. علموا أولادكم الرحمة وتقبّل الآخر».

يُذكر أن الفنانة نيللي كريم تشارك في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود. وتدور أحداث الفيلم حول بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، و كل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن. وكانت آخر أعمالها مسلسل "100 وش" الذى عرض في السباق الرمضاني السابق مع الفنان أسر ياسين، و شاركهم في البطولة مجموعة من الفنانين، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا و صنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020، فكان المسلسل بطولة مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، و عدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى. وسبق أن ردت الفنانة نيللي كريم على الانتقادات التي طالت فيلمها الأخير "خط دم"، من خلال لقائها في برنامج "the insider aribia". وقالت "نيللي" من خلال اللقاء: "أنا مش من الناس اللي بتزعل خالص ودي حاجة لطيفة من الجمهور، معنى كده إن الناس اتفرجت على الفيلم بغض النظر عن الفيلم عجبهم ولا معجبهمش، وفي الآخر الجمهور حر".

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