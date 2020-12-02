أخبار الفن | أمينة خليل تستعد للزفاف بعد التعافي من كورونا.. نيللي كريم تنفعل بسبب التنمر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بـ فستان شفاف

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها ترتدي فستانًا أحمر شفاف، وشعر أحمر اللون، في جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا. وأثارت هيفاء وهبي حالة كبيرة من الجدل بين متابعيها على تطبيق انستجرام، وذلك بسبب إطلالتها الحديثة والتي بدت فيها عشرينية، لتنهال عليها التعليقات والإعجابات من المتابعين.

نشرت الفنانة حنان ترك، صورة جديدة لها عبر حسابها الموثق على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة مشرقة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتتفاعل بها مع متابعيها في صباح هذا اليوم. وكانت الفنانة المعتزلة حنان ترك، حذرت جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

نشرت الفنانة نوال الزغبي، مقطع فيديو قصيرًا لها عبر حسابها بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيه وهي تمارس بعض التمارين الرياضية بصحبة مدربها في المنزل. وعلقت نوال الزغبي، على الفيديو: «كن أفضل نسخة من نفسك»، لتحث الجمهور على ممارسة الرياضة المفيدة للجسم، وتفاعل معها متابعوها بالإعجابات والتعليقات.

قالت الفنانة مي سليم، إنها انتهت من تصوير مشاهدها بالكامل في مسلسل «خيط حرير» الذي تشارك في بطولته بدور (سوزان) مع الفنانة مي عز الدين، ويُعرض في الوقت الحالي على قناة ON E الفضائية. وأضافت مي سليم، في تصريح لـ" دوت الخليج"، إنها مُنشغلة في الفترة الحالية بتصوير مشاهدها في مسلسل «ضربة معلم»، لافتة إلى أنها تستكمل التصوير على قدم وساق خلال الفترة الحالية بشكل يومي، نظرًا لعرض المسلسل عبر قناة CBC الفضائية بالتزامن مع تصوير مشاهده الأخيرة.

تصدّرت الفنانة أمينة خليل، مؤشرات البحث على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك تزامنًا مع تحضيراتها لحفل زفافها على رجل الأعمال عمر طه، المرتقب ، بعد غدٍ، الجمعة، 4 ديسمبر، في أحد فنادق مدينة الجونة.