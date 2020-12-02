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اليوم..تكريم وحيد حامد ومني زكى وكريستوفر هامبتون بمهرجان القاهرة السينمائي

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القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق اليوم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 وسيشهد الحفل تكريم النجمة منى زكي، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون.

وسيُعرض ضمن حفل الافتتاح فيلم "الأب - The Father"، وذلك بحضور عدد من صناعه، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر.

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان إلى يوم 10 ديسمبر المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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