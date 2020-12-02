احتفالًا باليوم الوطنى الإماراتى..الليلة أصيل أبو بكر يطرح "شموخ الدار"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب الخليجي أصيل أبو بكر، الليلة لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "شموخ الدار"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، والأغنية من كلمات حسان العبيدلي، وألحان حامد هاشم، وتوزيع محمد القحوم.

وفي سياق آخر، طرح المطرب الخليجي أصيل أبو بكر مؤخرًا أغنية تحمل اسم "وجدي أنا"، عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد سعيد النيادي، وألحان حامد هاشم، وتوزيع وليد فايد.

ويُعد أصيل أبو بكر واحدًا من أشهر الملحنين في الخليج، حيث تعاون مع العديد من الفنانين في مجال التلحين من بينهم عبد المجيد عبد الله، وعبد الله الرويشد والمطرب حسين الجسمي، عبد الكريم عبد القادر، ديانا حداد، ورجاء بالمليح.