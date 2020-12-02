نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتحى عبد الوهاب يبدأ تصوير دوره فى "فوبيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقوم الفنان فتحي عبد الوهاب حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "فوبيا"، وهو من إخراج عادل الأعصر، من تأليف طارق بركات.

مسلسل "فوبيا" بطولة فتحى عبد الوهاب، آيتن عامر، أحمد صفوت، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، ميريهان حسين، محسن منصور، دارين حداد، مي القاضي، بهاء ثروت، ناصر سيف.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، إخراج حسام علي، وتأليف عبد الرحيم كمال.