بعد هذه الأغنية الرومانسية.. هل سيعلن معز مسعود زواجه من حلا شيحا؟

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت الفترة الماضية ولاسيما في شهر سبتمبر أخبار عديدة تزعم وجود علاقة عاطفية بين الداعية الإسلامي معز مسعود والفنانة حلا شيحة، ولاسيما بعدما نشر معز صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع"إنستجرام"، ظهر فيها وهو جالس على الأرض، واكتفى بالتعليق عليها قائلاً:"شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

ومن جانبه أثارت الفنانة حلا شيحة جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما علقت على الصورة قائلة :"من التقط هذه الصورة؟"، ليرد عليها قائلاً :"شخص مميز جدًا".

ومن هنا بدأ الجميع يتسائلون ليعرفون عما إذا كانت هناك علاقة بينهما، ووقتها لم يخرج الداعية الإسلامي معز مسعود لنفى هذه الشائعة، كما التزمت الفنانة حلا شيحة الصمت، لكن هذا الأمر زاد من شكوك الكثيرين الذين كانوا على إقتناع تام بأن الأمر لم يكن شائعة مثلما قال والدها أحمد شيحة والدها في تصريحات صحفية له، بأن معز مسعود لم يتقدم لخطبة ابنته، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

لكن خرج معز مسعود أمس ليؤكد عن وجود علاقة عاطفية بينه وبين حلا شيحة، حيث نشر مقطع فيديو لأغنية جديدة له بعنوان "مقاتل"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، قام بإهداء تلك الأغنية للفنانة حلا شيحة، وعلق عليها قائلاً:"سجلت مقطع صغير لاغنيتي الجديدة fighter بجيتاري، والتي كتبتها في 2007، هذه الأغنية لكي يا فتاة، رحلاتنا واحدة ونحن الاَن بعيدًا عن الجميع".

وأعادت حلا شيحة نشر تلك الأغنية من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"أشعر بكل كلمة فى أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".