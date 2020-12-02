بعد اعتذارها.. القصة الكاملة لأزمة أحمد بدير والإعلامية الكويتية مي العيدان

تصدر اسم الفنان أ حمد بدير التريند الأيام القليلة الماضية بعد أزمته مع الإعلامية الكويتية مى العيدان.

والتى شنت حملة تنمر هجومية عليه ووصفته "بالأقرع"، ونرصد لكم فى السطور التالية القصة الكاملة ..

بداية الأزمة

الإعلامية مي العيدان نشرت صورة للفنان القدير أحمد بدير وابنته سارة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة بنت الأقرع".

وردت سارة ابنة أحمد بدير عبر "فيسبوك" قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة. أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وتابعت سارة: "ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".

أحمد بدير يقاضى الإعلامية الكويتية

قال الفنان أحمد بدير إنه مصر على مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان بعد تنمرها عليه والسخرية منه عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام".

وأضاف أنه كلف أحد المكاتب القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

تصاعد الأزمة بين أحمد بدير ومى العيدان

اشتعلت الأزمة بين الفنان أحمد بدير والإعلامية الكويتية مى العيدان بعدما أعلن المحامى أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان اليوم إنه "جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان القدير أحمد بدير".

وردت الإعلامية مى العيدان على بيان المحامى أشرف عبد العزيز من خلال حسابها بموقع انستجرام قائلة: "أرد على هذا الخبر احب اقول لاحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 الصبح توكل على الله واللى ما تطوله فى ايدك طوله برجلك".

وأضافت العيدان: "قضيتك خسرانة من الان لان القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شيء ليس فيك اصلا وانا قلت بنته مزة طلعت بنت الأقرع وانت اقرع فعلا وفى مليون مقطع فى مسرحياتك وانت بتضحك الناس على قرعتك ومع احترامى سهير البابلى تفت على صلعتك فى ريا وسكينة ليش ما اعتبرتها اهانة "

وتابعت العيدان: "اعتقد التفه حتى لو تمثيل جارحة خاصة اذا مصوره وارجع اقولك اللى ما اطاوله ب ايدك طاوله برجلك انت شعرك مو متل رشدى اباظة لحواجبك وانا نسبت شئ ليس فيك انت شوف صورنك جمبى وشوف اذا انت اقرع ولا بشعر".

واختتمت العيدان: "بس خلى المحامى يطلع له بقرشين منك ماشى ماحركت فينى شعرة بس عشان اتعرف انى ديموقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما اغلقتها وللعلم ترى عندى بدل المحامى 6 وافهم بالقانون وحافظته".

أحمد بدير يفتح النار على مى العيدان

فتح الفنان الكبير أحمد بدير، النار على إعلامية كويتية قامت بالتنمر عليه، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض بشكل كامل.

وأضاف أحمد بدير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، "صعبان عليا أن هذه الإعلامية تنتمي لدولة الكويت الحبيبة، وهى شخصية متنمرة بشكل كبير، ومين دي، وربنا يهديها، والموضوع مستفز فعلا".

وتابع الفنان الكبير أحمد بدير، "هى لو هتكلم عني أن بعمل ادوار وحشة وطويل واقرع عادي، لكن تجمع بيني وبين بنتي في جملة اعتبره تنمر وأرفضه جدا"، مستدركا "هناك تعليقات واتصالات كثيرة للرد على هذه الاعلامية ومش معقول هنكون كلنا غلط وهى صح".

وأكد الفنان الكبير أحمد بدير، أن الجميع تضامن معي خلال أزمتى الأخيرة والتي تعرضت فيها للتنمر من هذه الإعلامية الكويتية، متابعا "كل كلامها ملوش لازمة خالص، ولدي أصدقاء كثيرين جدا في الكويت والشعب الكويتي في منتهى الروعة".

وأكمل الفنان الكبير أحمد بدير، "التنمر ده عمري ما شوفت كدا ومش عارف ايه الحكاية".

مي العيدان تتراجع وتعتذر لـ أحمد بدير

اعتذرت الإعلامية الكويتية مى العيدان للفنان أحمد بدير بعد تصاعد الأزمة بينهما من خلال مقطع فيديو عبر قناتها بموقع يوتيوب.

وقال مى العيدان من خلال الفيديو:"شوفت امبارح عدد من اللقاءات للفنان أحمد بدير، حسيت متألم جدا، هو راجل كبير وأنا بدأت الموضوع كمزحة وهو أخذها على محمل شخصي، وأنا لا أرغب في أن يتنازل عن القضية التي قدّمها ضدي، ارفع قضية وعشرة وخمسين ومليون ما عندي مشكلة، ولكني أخاف من الله وخاصةً أننا عايشين في زمن وباء".

أضافت: "أنا أعتذر لك لأني سمعت صوتك ولقيتك متألم، والرجوع للحق فضيلة، وأنا بدأت الموضوع كدعابة، وأنت أخذت الموضوع بشكل مختلف، وأنا أعتذر لك من أجل رب العالمين فقط، لا أريد أن نكون أمام رب العالمين خصوم، حقك عليّ لو أنا جرحتك، وهذا خوفا من الله فقط".