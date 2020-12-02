رسالة شديدة اللهجة من أيمن بهجت قمر لأصدقائه

حرص الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر على مطالبة زملائه الشعراء نادر عبدالله وخالد تاج الدين، بضرورة توثيق حساباتهما الرسمية عبر موقع "تويتر". وكتب أيمن: "خالد تاج ونادر عبد الله أبوس ايديكوا اعملوا العلامة الزرقا بقرا تعليقاتكوا بالصدفة". ورد "خالد تاج الدين"، على تغريدة أيمن بهجت قمر قائلًا: "بنحاول أهو محتاجين زقة بس". من ناحية أخرى، تعاون أيمن بهجت قمر مع الفنان عمرو دياب مؤخرا في أغنية "أهي أهي"، وهي من ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا.

الجدير بالذكر أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب، وذلك لجلسة 1 فبراير من العام المقبل.

وأصدر القرار برئاسة المستشار معتز صادق ، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفى.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

وتنص المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

كما نص القانون على أنه يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.