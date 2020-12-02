أبرز تصريحات محمد صبحى مع الإعلامى عمرو أديب

حل الفنان الكبير محمد صبحى ضيفا على برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامى عمرو أديب.

وصرح صبحى بالعديد من التصريحات الهامة نستعرض لكم أبرزها فى التالى أبرزها ..

1- النقاد كان لهم تصنيف في السابق، وكان هناك مناخ؛ لأن المناخ هو الذي يفرز العبقريات، لافتا إلى أن مصر مرت بمراحل صعبة في سنة 2011 و2014.

2- العشوائيات لأول مرة تعالج في مصر بكثافة ولكننا يجب علينا بناء البشر قبل بناء الحجر ويجب علينا تطوير الأسر التي ننقلها من العشوائيات بشكل حقيقي.

3- أنا مواليد سنة 48 ومن ساهم في تكوين عقليتي هو ثروت عكاشة الذى حصل علي العديد من شهادات الدكتوراة، وقام بعمل العديد من الموسوعات عن الحضارات القديمة وهو من قام بعمل خريطة ثقافية للوطن.

4-هناك تراكمات كثيرة في شخصية الإنسان خصوصا أننا خرجنا من أزمة حقيقية ومرعبة ومظلمة وهي أزمة الإخوان وهي الوحيدة التي كان من الممكن أن تضعنا في أزمة حقيقية.

5- بناء الإنسان هو الذى سيحافظ علي هذا البلد من خلال التعليم والثقافة والإعلام والصحة ولذلك بعد فيروس كورونا يجب أن ننظر إلى العالم والباحث والمعلم لأنهم علي قمة الهرم.

6- لا يوجد رئيس دولة ذهب للمطار لاستقبال عالم، مؤكدا أن أى مجتمع بدون علماء ولا مفكرين لن يستطيع أن يصنع ثقافة، وقد اعتمد الفن سابقا على مدار 50 سنة علي الأدباء والمفكرين.

7- الثقافة تعتمد علي الحس والذوق والآن نعيش في العالم على الغلظة ولكن بنسب مختلفة ولا توجد مشاعر واستغربت "عند اتصالك بي " لانني هدمت في حياتي اللقطات السمعية والبصرية التي عشتها.

8- احترم الموظف الذى يلتزم بتوقيت عمله بالتحديد وهذا حدث معي خارج مصر عند قيامي بعمل بالخارج رغم عرضي علي الموظفين مبالغ إضافية ولكنهم رفضوا وهناك أشخاص يتمسكون بقيمهم ومبادئهم.

9- الحركة الثقافية هي التي تحافظ على هوية الإنسان من خلال عدم التخلي عن التراث، مؤكدا أنه قال للحكومة ذات مرة؛ اصنعوا أفضل تعليم، وسأهدمه بأغنية أو مسلسل أو فيلم.