نجوى كرم: أؤيد حقوق المثليين ووافقت أكون زوجة ثانية لهذا السبب (فيديو)

، أمس الثلاثاء، ضيفة مع الإعلامي جعفر عبد الكريم على قناة دويتشة فيلة، في برنامج حوار مختلف، تحدثت خلاله عن حقوق المرأة والسياسة والحريات.

وفجرت نجوى كرم، مفاجأة لم يكن يعملها كثيرين عنها، وهي أنها كانت الزوجة الثانية في وقت ما، مؤكدة أنها قبلت بأن تكون زوجة ثانية من أجل الحفاظ على الزوجة الأولى.

نجوى كرم: رفضت أن أكون أنا السبب في الانفصال، في حين أن زوجها في ذلك الوقت كان يرغب في الانفصال عن زوجته الأولى . وقالت الفنانة: رفضت أن أكون أنا السبب في الانفصال، في حين أن زوجها في ذلك الوقت كان يرغب في الانفصال عن زوجته الأولى . رأي نجوى كرم في حقوق المثليين وطرح الإعلامي جعفر عبد الكريم سؤالا على الفنانة نجوى كرم، بشأن موقفها من حقوق المثليين وهل هي مع أم ضد إعطاء المثليات والمثليين حقوقهم، وهو ما أجابت عليه نجوى كرم بالايجاب، قائلة: "أكيد ، فالمثليين أحرار بحياتهم، وهم أحرار بتصرفاتهم أيضا". وطرح الإعلامي جعفر عبد الكريم سؤالا على الفنانة، بشأن موقفها منوهل هي مع أم ضد إعطاء المثليات والمثليين حقوقهم، وهو ما أجابت عليهبالايجاب، قائلة: "أكيد ، فالمثليين أحرار بحياتهم، وهم أحرار بتصرفاتهم أيضا". نجوى كرم: أرفض سلب حقوق الرجل في سياق متصل، قالت نجوى كرم إنها ليست مع سلب حقوق الرجل تحت حجة حقوق المرأة، وبررت نجوى كرم تصريحها السابق بأنها لا تريد أن تزيد حقوق المرأة عن حدها، مؤكدة أن بعض النساء تفكرن بأن حقوقهن تصبح الرجل والمرأة في البيت وهذا يسبب خللا في النظام لان المرأة هي مدرسة الحياة ووراء كل رجل عظيم إمرأة، فالمرأة ممكن أن تكون رئيسة لكن ليس على حساب سلب حقوق الرجل . في سياق متصل، قالتإنها ليست مع سلب حقوق الرجل تحت حجة حقوق المرأة، وبررت نجوى كرم تصريحها السابق بأنها لا تريد أن تزيد حقوق المرأة عن حدها، مؤكدة أن بعض النساء تفكرن بأن حقوقهن تصبح الرجل والمرأة في البيت وهذا يسبب خللا في النظام لان المرأة هي مدرسة الحياة ووراء كل رجل عظيم إمرأة، فالمرأة ممكن أن تكون رئيسة لكن ليس على حساب سلب حقوق الرجل . وخطفت الفنانة نجوى كرم أنظار العالم العربي بمشاركتها في لجنة تحكيم برنامج المواهب الصوتية "ذا فويس سينيور"، مع النجوم هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين، وتستعد حاليا للعودة من جديد ومفاجأة جمهورها الإماراتي بحفل آخر خلال شهر يناير المقبل المقبل. وخطفتأنظار العالم العربي بمشاركتها في لجنة تحكيم برنامج المواهب الصوتية "ذا فويس سينيور"، مع النجوم هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين، وتستعد حاليا للعودة من جديد ومفاجأة جمهورها الإماراتي بحفل آخر خلال شهر يناير المقبل المقبل.

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