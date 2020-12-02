بعد الاعلان رسميا ... القصة الكاملة لـ ارتباط معز مسعود و حلا شيحة

أثارت الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية ، بعد انتشار خبر ارتباطهما الذى كان مجرد شائعة قبل أن تعلن الممثلة العائدة من الاحتجاب عن حقيقة الزواج اليوم .

فى التقرير التالى نرصد تفاصيل القصة الكاملة لـ حلا شيحة ومعز مسعود .

أعلنت الفنانة حلا شيحة عن ارتباطها بالداعية معز مسعود، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعد أن أهدى لها أغنية بصوته. وقامت الفنانة حلا شيحة بنشر مقطع من الأغنية وكتبت عليها: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخور بأنك كرستها لي ❤️moezmasoud لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".

- بداية العلاقة وبدأت العلاقة بين معز مسعود وحلا شيحة بعدما نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "إنستجرام"، صورة له، وهو يجلس على الأرض. وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت". من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".

- اول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود رصدت عدسة "دوت الخليج" الظهور الأول لـ حلا شيحة ومعز مسعود، في أحد الكافيهات، وذلك بعد أنباء ارتباطهما التي أثيرت خلال الفترة الماضية

- اعتراف حلا شيحة بارتباطها من معز مسعود

- من هو معز مسعود

معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي، وعمره 42 سنة، من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.

- زيجات معز مسعود

تزوج ثلاث مرات فى عام 2003 الأولى هى صديقة له من الجامعة الأمريكية وتدعى سارة، والثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين وكانت فى عام 2017، واستمرت العلاقة بينهما لمدة 6 أشهر فقط ثم حدث انفصال، وتزوج بعدها بأيام الفنانة شيرى عادل ليكون الزواج الثالث له والزواج الأول للفنانة شيري عادل. بينما كان أحدث أعمال حلا شيحة مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أحمد سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب ومن بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد أنور، هنادي مهنا .

- زيجات حلا شيحة