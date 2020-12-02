نصر محروس يتعاون مع سوما في عمل فني جديد

أعلن المنتج نصر محروس عن تعاونه مع الفنانة سوما في عمل فني جديد، دون الكشف عن تفاصيله.

ونشر محروس صورتين تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"استنونا بنجهز لكم مفاجأة قوية قريب أوي".

وأحدث أعمال نصر محروس أغنية "صح صح" للفنانة ميس حمدان، وهي من كلمات أسامة السليمي، ألحان محمد البدر".

من ناحية أخرى، كشف المنتج نصر محروس، حقيقة كل ما يتردد عن تعطيله لموهبة المطرب الكبير بهاء سلطان.

وأثنى محروس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، على موهبة بهاء سلطان، قائلا: "موهبة محصلتش، وهو معطلني ومعطل نفسه، أنا اللي واقف حالي".

وأضاف محروس أن عقده مع الفنان هو عقد اتفاق وليس احتكارا، وأن العقد شريعة المتعاقدين لإنتاج وبيع وتداول المصنفات الفنية، لافتًا إلى أن بهاء سلطان يغني في البرامج والأفراح والإعلانات ولا يمنح الشركة الموقع معها عقدا النسبة المتفق عليها، وأنه حصل على 350 ألف جنيه نظير ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذين تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وأشار إلى توقيع بهاء سلطان عقدا مع شركة روتانا رغم استمرار الأزمة بينهما، مستطردا: "بهاء عايز يمشي يمشي بالمعروف أو يقعد بالمعروف".

وأكد أن مشكلته مع الفنان بهاء سلطان عمرها 4 سنوات، متابعًا: "بهاء اللي معطلني ومعطل نفسه.. مفيش أغنية اتعملت له إلا وكسرت الدنيا، ولو ماشيين عدل كان المفترض عاملين عدد أغاني أكتر من كده".

وتابع: "مفيش حاجة اسمها عقد احتكار ولكن عقد إنتاج للأغاني، ويجب على بهاء سلطان الالتزام بالعقد المبرم بيننا"، مؤكدًا أنه لا يوجد عقد احتكار لبهاء، لا سيما وهو يغني في إعلانات وبرامج وأفراح.

واستطرد: "إذا كان بهاء سلطان يريد إنهاء النزاع القضائي يكون ذلك بالتراضي والتفاهم".