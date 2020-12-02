فيديو نجوى كرم تفاجيء جمهورها بالحديث عن طليقها:"كنت الزوجة الثانية"

نجوى كرم النجمة اللبنانية حلت ضيفة على برنامج "جعفر توك" الذي يعرض عبر شاشة DW، وتحدثت عن رأيها في المساواة بين الرجل والمرأة، ورأيها أيضًا في فكرة الزواج الثاني، كونها مرت بتلك التجربة من قبل.

نجوى كرم تتحدث عن لقب "الزوجة الثانية"

نجوى كرم فاجئت متابعيها بتصريحاتها، وكشفت عن أنها كانت الزوجة الثانية في أحد الأيام، حيث تزوجت ورفضت أن يطلق زوجها، زوجته الأولى، لافتة إلى أن زوجها حينها كان يفضل الانفصال عن زوجته من أجل الزواج بالفنانة اللبنانية لكنها رفضت حتى لا تحمل ضميرها ذنب هذا الانفصال.

وأوضحت نجوى كرم أن لقب "الزوجة الثانية" لم يقف أمامها كعقبة من ارتباطها بهذا الشخص، خاصة وأنها كانت واقعة في الحب معه، إضافة إلى أنها رفضت فكرة طلاق زوجها السابق من زوجته الأولى لأنها إنسانة حنونة وعاطفية وترغب في أن يأخذ كل إنسان حقه مثلما يريد، بحسب قولها.

نجوى كرم ورأيها في المساواة بين الرجل والمرأة

واعترفت الفنانة الملقبة بشمس الأغنية اللبنانية، أنها كانت تتمنى ألا تتشارك في زوجها مع امرأة أخرى، وتابعت: "كنت أتمنى ما شارك وأتزوج إنسان يكون لي وحدي.. وأكون زوجة أولى"، كما نفت أن يكون هذا الأمر هو سبب طلاقها من زوجها وقتها.

وعن رأيها في فكرة مساواة الرجل بالمرأة، قالت نجوى كرم إنها تفضل أن تلتزم المرأة بكل الأنشطة فيما يتوافق مع أنوثتها وأن تكون مصدر مرح وجمال ومدرسة لأبنائها، كما رفضت أيضًا سلب حقوق الرجال، وقيام المرأة بمهام الرجل الصعبة، مشددة على أنه من المفترض أن يكون احترام للعلاقة بين الطرفين.

أحدث أنشطة نجوى كرم الفنية

الجدير بالذكر أن المطربة اللبنانية أحيت مؤخرًا، خلال شهر نوفمبر، حفلا غنائيا في الإمارات العربية المتحدة في أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل مباشر لها، وأول حفل غنائي يحضره الجمهور منذ انتشار فيروس كورونا، وحرصت نجوى كرم على نشر صور من الحفل عبر حسابها على انستجرام، وعبرت عن سعادتها بمشاركتها في هذا الحفل.

كما شاركت نجوى كرم كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية لمن هم فوق الـ60 عامًا "The Voice Senior" مع كل من سميرة سعيد وهاني شاكر وملحم زين، والذي عرض عبر شاشة إم بي سي.