فيديو حلا شيحة تعلن ارتباطها بمعز مسعود وتتغزل به:"رحلتنا واحدة"

حلا شيحة ومعز مسعود أعلنا ارتباطهما أخيراً بعد فترة طويلة من الجدل والتكهنات حول ارتباطهما وخطبتهما، وتبادلا الرسائل الرومانسية على انستقرام في أول تواصل علني بينهما بعد شائعات الارتباط.

حلا شيحة ومعز مسعود يعلنان ارتباطهما برسائل رومانسية

وفاجأ معز مسعود الجمهور اليوم بطرح مقطع أغنية بصوته بعنوان "مقاتل"، والتي أهداها إلى حلا شيحة، وقال في تدوينته على انستقرام إن الأغنية كتبها في عام 2007 وعزفها على جيتاره، ويهديها إلى حلا شيحة، وقال:"رحلتنا واحدة.. نحن بعيدون عن الضحالة الآن"، وهو ما اعتبره البعض تلميحاً منه بارتباطه بحلا شيحة وتأكيداً للأخبار المتداولة منذ فترة.

حلا شيحة تتغزل بمعز مسعود

وأعادت حلا شيحة نشر الأغنية، ووجهت رسالة رومانسية إلى معز مسعود من خلالها، أكدت بها أخبار ارتباطها به، وقالت:" شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه، لا أطيق الانتظار لرؤية كل شيء"، ويعتبر ذلك التواصل العلني الأول بين معز مسعود وحلا شيحة بعد انتشار قصة ارتباطهما وخطبتهما، والتي لم يعلق عليها الثنائي بشكل مباشر منذ انطلاقها، وذلك بعد تبادلهما التعليقات التي تدل على قوة علاقتهما قبل انطلاق أخبار ارتباطهما.

وأثارت قصة ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الغموض الذي أحيط بها لرفض الطرفين التعليق عليها، وكذلك بسبب ارتباط الداعية معز مسعود بالفنانة شيري عادل قبلها، وتزوجا لفترة قصيرة قبل انفصالها، وسبقها تجربة زواج قصيرة أيضاً من ناشطة مواقع التواصل بسنت نور الدين، قبل أن يرتبط للمرة الثالثة بحلا شيحة.

حلا شيحة ومعز مسعود يثيران الجدل بقصة ارتباطهما

وكشفت مصادر في الفترة الأخيرة عن تكتم حلا شيحة على أخبار ارتباطها بسبب انتظارها لانتهاء شهور العدة بعد إنتهاء إجراءات طلاقها رسمياً من زوجها الكندي ووالد أبنائها الأربعة، وذلك بعد ما يقارب عام من إعلان انفصالها عنه وعودتها للقاهرة والفن، وبعد زواج بدأ عام 2006 بالتزامن مع اعتزالها التمثيل، وسبقه فترة زواج قصيرة من الفنان هاني عادل والتي انتهت بعد عقد قرانهما.. فهل يصبح معز مسعود الزوج الثالث لها؟