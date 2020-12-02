نجوم الفن في حفل تكريم أشرف زكي وبوسي شلبي بمظهر صادم..10 صور

الفنان اشرف زكي تلقى تكريم خاص اليوم بحضور عدد من نجوم الفن، تقديراً لمسيرته ودوره في نقابة الممثلين وفي أكاديمية الفنون، وكان من أبرز الحضور بوسي شلبي التي صدمت الجميع بملامحها المتغيرة.

نجوم الفن في حفل تكريم الفنان أشرف زكي

وأقيمت الليلة حفل تكريم للفنان أشرف زكي، تقديراً لمسيرته وعطائه في نقابة الممثلين، والتي يترأس مجلس إدارتها، وكذلك في أكاديمية الفنون والتي يترأسها أيضاً، وشهد حفل التكريم عدة فقرات ومن بينها إلقاء عدد من الفنانين كلمة من أجل أشرف زكي، وإهدائه درع تكريمي وتمثال خاص به، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي خاص بأشرف زكي قبل إلقائه كلمة في حفل التكريم شكر بها الحضور والفنانين.

وحضر حفل التكريم عدد كبير من الشخصيات الفنية وقيادات وزارة الثقافة المصرية، وعدد من النجوم وعلى رأسهم الفنانة لبلبة وروجينا، التي حرصت على دعم زوجها أشرف زكي، وجومانا مراد ورحاب الجمل ومحمود حميدة وهاني رمزي وصابرين وماجدة زكي ووفاء سالم ومنير مكرم ومحسن منصور وبوسي شلبي وغيرهم من النجوم.

روجينا تحتفل بتكريم زوجها أشرف زكي

ورافقت الفنانة روجينا زوجها أشرف زكي في فقرات الحفل، وحرصت على دعمه والاحتفال معه في هذه المناسبة، وواصلت احتفالاتها على حسابها بانستقرام، ونشرت صورة لها مع زوجها ووجهت إليه رسالة خاصة وهنأته على التكريم وقالت:" الف مبروك على التكريم النهاردة، تستحق مليون تكريم على رحلة طويلة من العطاء، ربنا يرزقك السعادة والصحة أحلى حاجه كلمة شكرا على كل اللى قدمته.. (صاحب الفضل)شكرا".

وشارك في التعليقات عدد من النجوم الذين قدموا التهنئة لأشرف زكي ومنهم الفنانة جومانا مراد التي قالت:" الف الف مبروك يستاهل كل التكريمات اللي في الدنيا بحبكم اوي وربنا يخليكم لبعض"، ورد أشرف زكي على تهنئة زوجته وقال:" ربنا يخليكى لى ولمايا ومريم انتى رفيقة الكفاح وسر النجاح".

بوسي شلبي بمظهر صادم في احتفالية أشرف زكي

وشهد حفل تكريم أشرف زكي عدة لقطات مميزة أبرزها ظهور الإعلامية بوسي شلبي بمظهر صادم، بعدما ظهرت في الصور بملامح متغيرة وبمكياج خفيف ووجه منتفخ قليلاً، وهو ما جعل الجمهور يعلق على سر التغيرات في وجهها وملامحها وحقيقة خضوعها لعملية تجميل فاشلة أم إصابتها بشيء، إلا أنها لم تعلق على تساؤلات الجمهور وواصلت نشر صورها مع النجوم من الاحتفالية.