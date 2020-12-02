فيديو مي العيدان تعتذر لأحمد بدير بعد أزمة تنمرها عليه:"لا تتنازل عن القضايا"

الإعلامية مي العيدان أنهت أزمتها مع الفنان أحمد بدير وابنته سارة بدير، ووجهت اعتذاراً إليه بعد اتهامها بالتنمر عليه والإساءة إلى ابنته، وبعد أن أعلن لجوئه للقضاء ضدها.

مي العيدان تعتذر للفنان أحمد بدير

ونشرت مي العيدان فيديو على حسابها بانستقرام، وجهت به اعتذاراً للفنان أحمد بدير، وعلقت على الفيديو قائلة:" مي العيدان تعتذر لأحمد بدير لهذه الأسباب و تقول له كمل بالقضية"، وقالت في الفيديو إنها فكرت طويلاً في هذا الموضوع، بعدما تابعت عدة لقاءات وتصريحات للفنان أحمد بدير، وشعرت أنه متألم والذي ظهر من طبقة صوته أثناء الحديث، وأنها كانت تقصد المزاح فقط من تعليقها.

مي العيدان توجه رسالة لأحمد بدير

وقالت مي العيدان إنها تطلب من الفنان أحمد بدير عدم التنازل على قضاياها ضدها، لأن الأهم من ذلك تبرئة ذمتها أمام الله، وألا يكون متألم بسببها، خاصة إننا نعيش في زمن الوباء ولا تدري ماذا قد يحدث لها أو يحدث له، وأضافت إنه رجل كبير وشعرت إنه تضايق بشدة لذلك تعتذر له، والرجوع للحق فضيلة، وإنها فقط كانت تقصد الدعابة والمزاح، ولكنه أخذ الموضوع بشكل مختلف، وتطلب منه عدم التنازل عن القضايا.

وأضافت مي العيدان إنها لا تهتم بالقضايا وعددها، ولكنها تريد الاعتذار له بعدما شعرت بانه متألم من ذلك، خاصة بعدما طلب من الجمهور عدم الإساءة لها في التعليقات واحترامها كامرأة، وهو السبب الثاني الذي جعلها تعتذر له، وقالت إنها اعتقدت انه سيتقبل المزاح لانه كان يسخر من نفسه في المسرحيات واللقاءات، ولكنه أخذ الموضوع بشكل مختلف.

تفاصيل أزمة مي العيدان وأحمد بدير

وجاء ذلك بعد أيام من اندلاع أزمة بين أحمد بدير وابنته ضد الإعلامية مي العيدان، والتي اتهمها الجمهور بالتنمر على بدير وابنته بنشر صورة لهما على حسابها بانستقرام، ورد أحمد بدير عليها في عدة لقاءات إعلامية وقال إنه لا يعرف مي العيدان ولم يسمع عنها من قبل، وأضاف إنها لو تحدثت عنه هو بمفرده، فلن يسبب له مشكلة، ولكنها تحدثت عن ابنته سارة في تدوينتها المثيرة للأزمة، وهو ما جعله يخرج عن صمته لأنه يرفض الزج بابنته في هذه الأمور، وكذلك ردت ابنته سارة على مي العيدان عبر حسابها بفيسبوك وهاجمتها، قبل أن تعلن مع والدها نيتهما مقاضاة مي العيدان.