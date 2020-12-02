لهذا السبب.. أمينة خليل مطلوبة على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدّرت اسم الفنانة أمينة خليل، مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك تزامنًا مع تحضيراتها لحفل زفافها على رجل الأعمال عمر طه، المرتقب، بعد غدٍ، الجمعة، 4 ديسمبر، في أحد فنادق مدينة الجونة.

وكانت الفنانة أمينة خليل، علقت على الجدل المثار حول إصابتها بـ كورونا، قائلة: "الاصابة حدثت منذ شهر ومكثت في العزل المنزلي 14 يومًا وتشافيت بس هي مش تجربة لطيفة"، وأضافت في لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في إختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، قائلة:" الموضوع مش لطيف ومش سهل ولكن الحمد لله عدى.. خدوا بالكم من نفسكم وأهلكم".

من جهة أخرى، قالت الفنانة أمينة خليل، إنها سعيدة بمشاركتها في حكاية آخر الليل في مسلسل "نمرة اتنين"، لافتة الي أنها تجربة مختلفة من نوعها بالنسبة لها وايضا على مستوى الأعمال الفنية الدرامية لانه يقدم مجموعة من القضايا المختلفة بشكل معالج ودرامي غير مألوف وجرئ على المجتمع المصري.

وتابعت أمينة خليل، خلال حوارها في برنامج "MBC Trendin”" المذاع على قناة "ام بي سي 4"، أن دورها في "آخر الليل" مميز و"التويست" حلو ونال اعجابها، وتمنت ان ينال الدور اعجاب الجمهور، مشيرة الي انها تابعت المسلسل من اول قصة فيه وليس فقط لمشاركتها وانما لحبها واعجابها به وانه عمل يستحق المتابعة، وذكرت ان حكاية عمرو يوسف وصبا مبارك هي اكثر الحكايات التي اعجبتها، وأرجعت جزءًا كبيرًا من نجاح الحكاية والمسلسل بشكل عام الي "السيناريو والكتابة"، معقبة: "الحلقة ديه مبهرة".