ندى موسى عبر انستجرام: "ابتسم فهو علاج مجاني"

نشرت الفنانة ندى موسي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تظهر ندي موسي من آخر جلسة تصوير لها، ترتدي طقما مكونا من قطعتين باللون الرمادي، الأولي هي تيشيرت بنصف كم قصير القامة، والثانية جيبة طويلة.

واعتمدت ندي موسي علي ترك شعرها منسدلا علي كتفها في الصورة الأولى، ورفعت شعرها بيدها في الصورة الثانية، مع ظهورها حافية القدمين.

وعلقت ندي موسي علي الصورة قائلة: "ابتسم..فهو علاج مجاني".

وجاءت التعليقات من قبل متابعيها كالآتي:

جميلة – أنيقة – بحبك اوي.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل " شبر مية " الذي شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، و محمد جمعة، و من تأليف شريف بدر الدين، و إخراج طارق رفعت.

و شاركت ندي موسي في مسلسل "هجمة مرتدة" في رمضان 2020 بطولة أحمد عز، صلاح عبدالله، هند صبري، محمود البزاوي، هشام سليم، خالد أنور، نضال الشافعي، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، و يتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.

و كانت قد تصدرت الفنانة الشابة ندى موسى تريند محرك البحث بعدما ردت بلطف على متابع عبر صفحتها بموقع انستجرام، برغم الهجوم الشرس الذي تلقته منه.

البداية عندنا نشرت ندى صورة لها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة: لتتلقى تعليقا من أحد المتابعين يقول: ان شاء الله ربنا يبتليكى بمرض خبيث...، إلا أن ندى ردت: شكرا أتمنالك كل خير و سعادة.

كانت ندي موسي قد أثارت جدلًا كبيرًا حول حقيقة ديانتها مؤخرا ، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على "فيسبوك"، تحدثت من خلاله عن الحيوانات الأليفة و عدم نقلها عدوى فيروس كورونا.

و ظهر في خلفية الفيديو مصحف بجانبه قلادة صليب، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل في التعليقات باحثين عن تفسير لوجود الاثنين معًا في الوقت ذاته.

بينما رفضت ندي موسي الكشف عن حقيقة الأمر، و اكتفت بالتعليق على الفيديو بشكل ساخر قائلة: "سبتو كل حاجة و بتتكلمو في الصليب و المصحف.. هندوسية ارتاحتو".