تعرف على تفاصيل حفل أصالة بليلة رأس السنة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرف على تفاصيل حفل أصالة بليلة رأس السنةتستعد المطربة أصالة، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 31 من ديسمبر الجاري، بالأهرامات وذلك على هامش الإحتفالات بليلة رأس السنة.ومن المفترض أن تقدم أصالة، في الحفل باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.جدير بالذكر أن أصالة، طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية تحت عنوان"الفرق الكبير" وذلك على موقع الفيديوهات"يوتيوب".

أغنية"الفرق الكبير"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله.