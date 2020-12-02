بيلي إيليش تصدر 16 أغنية جديدة.. وهذه قصة خلع ملابسها على الهواء وصلة قرابتها بـ خالد عليش

تصدرت المغنية العالمية بيلي إيليش مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد إعلانها عن تحضيرها لـ 16 أغنية جديدة من تأليفها خلال مقابلة تليفزيونية، مشيرة إلى أنها تتعاون مع شقيقها فينيس بعد طرحها عددا من الأغاني السينجل.



صلة قرابة بين بيلي إيليش وخالد عليش:



صدر المذيع خالد عليش، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح من خلاله صلة قرابته بـ مطربة البوب الأمريكية بيلي إيليش، مؤكدًا أنها أخته في الرضاعة، وابنة عمه أيضًا.



وكتب خالد عليش، في بيانه: «بخصوص ما تم تداوله من فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس حتى لا أخوض في أسرار تخص أهل بيتي، حيث إن حياتي الشخصية حق أصيل لي، ولا يحق لأحد التدخل فيها وإبداء رأيه سلبا او إيجابا، إلا أنه نفد صبري، خصوصا أن كل اللي بيتكلم مش عارف ولا فاهم حاجة بس بيزيط وخلاص!!».

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وأضاف خالد عليش: «فعلا بيلي إيليش أختي "في الرضاعة".. أبوها يبقى ابن عم أبويا بس هما على خلاف مع بعض عشان عمي أتجوز أمريكية وسما نفسه عبحميد ايليش بدل عليش واستعر من اسم العيلة».

وتابع عليش: «أنا مش فاكر إني قابلت بيلي غير مرة وإحنا في بيت عمتي الله يرحمها في الحلمية الجديدة، وهي بتحب تغني وترقص من زمان، ودلوقتي غنت "باد جاي" وربنا كرمها بقى في امريكا وأنا اللي لسه كحيان».

واختتم قائلًا: «أنا لسه باعتلها صينية كنافة علي أمريكا في رمضان اللي فات، وبإذن الله كورونا تخلص بس ونلم الشمل من تاني .. ولهذا أرجو من السادة الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، عشان الكشري يحب الدقة».

بيلي إيليش والشعر الفوسفوري:



بعد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وباء كورونا، ظهرت بيلي إيليش في الشوارع الأمريكية بشعر فوسفوري، وهو اللوك الذي جعله حديث العالم وتصدرت أيضا حينها تريند مواقع التواصل الاجتماعي.



بيلي إيليش تخلع ملابسها على الهواء:

تداول رواد موقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، فيديو للمغنية الأمريكية بيلي إيليش وهي تخلع "تي شيرت" على المسرح أمام جمهورها خلال فترة فاصلة في حفلها بمدينة ميامي الأمريكية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بيلي إيليش بهذا التصرف الجريء، لذا تصدرت منصات مواقع التواصل الاجتماعي.



أغنية جيمس بوند لـ بيلي إيليش:

قدمت بيلي إيليش الأغنية الدعائية لفيلم No time to die والتي طرحتها الـ 14 من شهر فبراير 2020، وحققت 92 مليون مشاهدة.



بيلي إيليش وحفل الأوسكار:



سبق وشاركت بيلي إيليش في تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92 ونالت إعجاب الملايين حول العالم وإشادات من نجوم هوليوود.