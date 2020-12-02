تورتة بشكل علم الإمارات.. يارا تحتفل باليوم الوطني الـ 49

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحتفل يارا باليوم الوطني الـ49 لدولة الامارات، من خلال تورتة بها فواكه بألوان و شكل علم دولة الإمارات معلقة علي الصورة قائلة: " كلّ عام و الإمارات الحبيبة وشعبها بألف خير وسلام وازدهار وتقدّم".

تظهر يارا مرتدية بلوزة باللون الأحمر، وواضعة احمر شفاه باللون الأحمر الصريح، ضامة يدها علي شكل قلب معبرة عن حبها لدولة الإمارات.

كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

نشرت الفنانة يارا عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة أثناء تواجدها في القاهرة .

وعلقت يارا علي الصورة " إزيكم من القاهرة تصبحون علي خير من مصر ".

وانهالت التعليقات علي الصورة "نورتي مصر وآخر تساءل عن سبب الزيارة ".

و الجدير بالذكر أنه تزينت مجموعة من أشهر المباني والصروح المعمارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بأضواء وصور وشعارات مستوحاة من احتفال "غرس الاتحاد" احتفالًا باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات.

وأُضيء كل من برج خليفة، والمقر الرئيسي لشركة أدنوك، ومبنى سوق أبوظبي المالي العالمي، ومبنى بلدية مدينة العين الرئيسي، ومارينا مول، وجامعة خليفة، وفندق W بصور وكلمات وعروض ضوئية مستلهمة من مسيرة الاتحاد وقيمه التي أرساها الآباء المؤسسون احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

وفي 2 ديسمبر، ستزين عروض ضوئية مبهرة واجهات مجموعة من أشهر المباني والصروح المعمارية في دولة الإمارات، مثل جسر الشيخ زايد في أبوظبي، ومبنى قصر الإمارات، وجامعة محمد الخامس أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين.

وتمثل الاحتفالات في هذا العام تدشينًا لاستعدادات احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي والذكرى السنوية الخمسين لقيام الاتحاد.

وعلى صعيد آخر حرصت الفنانة أحلام على طمأنة جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وغردت أحلام عبر "تويتر"، قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".

كانت أحلام نشرت فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".