تجربة شخصية لـ ابنتها.. يسرا اللوزى تدعم حملة حادى بادى

دعمت الفنانة يسرا اللوزى ،حملة SAVEWITHSTORIES برعاية هيئة إنقاذ الطفولة بمصر ، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " ، حيث تدعم

وقامت الفنانة يسرا اللوزى ، بنشر فيديو لها هى تقوم بسرد احدى القصص ومن خلاله ناشدت الاباء والامهات للانضمام للمبادرة ، وكتبت على الفيديو " مفيش لحظة بتبسطنى قد اللحظة اللى بقرأ فيها كتاب لبنتى..النظرة و الشغف فى عينيها و اهتمامها بالتفاصيل بيبهرنى كل مرة.. و أجمل لحظة لما ساعات اسألها "عرفتى ده منين؟"، فترد "عشان قريته فى الكتاب!"

واضافت: " أحب أهدى القراءة دى لأى طفل بيعانى فى التعبير عن نفسه، أو حاسس إن محدش فاهمه..أحب كمان أحمّس الآباء و الأمهات اللى بيحاولوا يساعدوا أولادهم فى التعامل مع المجتمع رغم كل الصعوبات ، بما أن عندى تجربة شخصية مع بنتى، حسيت إن الكتاب ده كان قريب لقلبى. " اقرأ ايضا : وأشارت إلى أن رنين طفلة صغيرة بتعبر عن أفكارها عن طريق الرسم... بس يا ترى الرسومات دي كشفت إيه؟ يسرا اللوزي هتحكيلنا قصة "رنين ترسم الكلام" من تأليف الحسن بنمونة ورسوم براء العاوور ومن إصدار دار ينبع الكتاب. " وكانت دعمت الفنانة يسرا اللوزى دعمها حملة تهدف للتوعية بأهمية الكشف المبكر لضعف السمع عند المواليد الجدد. وقالت يسرا اللوزي إن الحملة بدأت بواسطة مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى- منذ سنوات- المشاركة في عمل له نفس أهداف تلك الحملة، خاصة أنها واجهت هذه المشكلة مع ابنتها. يذكر أن أخر أعمال يسرا اللوزي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" والذى تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى". مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم. ولفتت يسرا اللوزي، إلى أنها شاركت فى مسلسل بخط اليد كضيف شرف وتفاجأت برد فعل الجمهور.

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