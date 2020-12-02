بريتني سبيرز في عيد ميلادها.. تعرف على عمرها وتفاصيل خلافات الوصاية مع والدها

هي واحدة من أهم نجمات البوب في العالم وصاحبة شعبية كبيرة ، بدأت خياتها الفنية مكبرا لتصبح في عامها الـ39 مغنية عالمية ذات ثقل.. إنها بريتني سبيرز التي يصادف اليوم الثاني من شهر ديمسبر عيد ميلادها.

-معاناة بريتني سبيرز النفسية :

بريتني سبيرز عانت من اضطراب نفسي وقلق شديد دخلت على أثره للمصحة النفسية وتلقت العلاج لمدة شهر كامل بسبب خضوع والدها لعملية جراحية وتدهور حالته الصحية وهو ما دفعها للشعور بالخوف والقلق.

-صراع الوصاية مع والدها :

دافع جيمي والد النجمة العالمية بريتني سبيرز عن نفسه بثبوته أمام المحكمة الأمريكية أنه كان الأحق لتولي الوصاية على ابنته المغنية الأمريكية الشهيرة منذ 2008، بعد دعوى إسقاط الوصاية عليها.

وأشار محامي جيمي والد بريتني سبيرز إلى أنه على مدار 12 عاما منذ توليه وصاية ابنته قام بحل مشاكل ونزاعات مالية وقضائية على ثروتها منها قروض وقضايا، مشيرا إلى أنه لا داعي للإطاحة به.

كان جيمي والد النجمة بريتني سبيرز تنازل بشكل رسمي وودي عن الوصاية عليها بعد 11 عامًا وقام بتسليم تلك الشئون المالية الخاصة بالنجمة الأمريكية لصديقتها ومساعدتها.

-علاقتها مع طليقها :

اعرب طليق بريتني سبيرز ، كيفين فيديرلين عن عدم قلقه من تواجد ابنائهما معها لافتا الى انه واثقا بأن المغنية الامريكية سوف تحسن تربية ورعاية أطفاله.

وقال مصدر لموقع Tmz إن حالة بريتني سبيرز النفسية تعطي الحق لطليقها لرفع دعوى قضائية من اجل حضانة ابنائهما ، خاصة بعد رفع وصاية والدها عليها، إلا أنه استعبد اتخاذ تلك الخطوة لأنه يرى ابنائه سعداء مع والدتهما.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن النجمة العالمية بريتني سبيرز باتت ترفض وصاية والدها جيمس عليها، بينما تواصل إجراءاتها القانونية من أجل إنهاء الوصاية عليها.

-تعرضت للتنمر :

وصفت النجمة العالمية بريتني سبيرز، مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بـ "المتنمرين"، بسبب السخرية والتعليق بكلام جارح على منشوارتها.

وكتبت بريتني سبيرز: "قرأت في التعليقات أن هناك أشخاصًا ينتقدون صوري ويقولون إني انش نفس الصورة لأكثر من مرة بنفس الملابس والخلفية أنا أشعر بالحماس تجاه الصور التي أقوم بنشرها وأنا لم أرتد من قبل هذه الملابس وأحببت مشاركتها معكم".

وأضافت: "وما تقولونه هو تنمر وما نمر به من ظروف صعبة الآن نتعلم منه أن نكون لطفاء إلى بعضهم البعض".