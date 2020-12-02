تعلن الاعتزال.. نيللي: اكتفيت بما قدمته.. فيديو

كشفت الفنانة نيللي عن سر اختفاءها عن الساحة الفنية بشكل عام وعدم ظهورها في اي مناسبات فنية إلا مؤخرا في حفل توقيع كتاب سمير صبرى والذى يحمل اسم "حكايات العمر كله".

وقالت نيللي في لقاء مع العالمية بوسي شلبي : أنا اكتفيت بما قدمته من اعمال ولذلك اتعمد عدم الظهور في اي مناسبات فنية، ولكن لا يمكن أن افوت فرصة مقابلة الفنان سمير صبرى والذى تربطني به صداقة كبيرة.

وقالت نيللي : أعيش حالة من السلام بعيدا عن الأضواء والشاشة وهو امر سعيدة به للغاية، بعد تقديمي عديدا من الأعمال الفنية التي لاقت استحسانا من الجمهور.

وكانت نيللي أحد النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية والتي تعد علامة في تاريخ الفن المصرى كما أنها استطاعت أن تقدم عديد من الفوازير التي تظل خالدة في ذاكرة الجمهور.