نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوما تستعد لطرح أغاني جديدة مع نصر محروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب فترة غياب عن الساحة الغنائية، أعلنت المطربة سوما عن عودتها مرة آخرى من خلال أغاني جديدة تحضر لها مع مكتشفها المنتج نصر محروس.



ونشرت سوما، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صور لها مع المنتج نصر محروس، أثناء تواجدهما في شركة"فري ميوزيك".



وعلقت سوما على الصور قائلة،:" مع صانع النجوم ومنتجي وأخويا الأستاذ #نصر_محروس.. بنجهز لأغاني جديدة ومفاجأة قريب بإذن الله.. دعواتكم وحشتوني أوي".