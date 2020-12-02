نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. فيلم "مجرة أندروميدا" يفتتح عروض مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح عروض مسابقة أسبوع النقاد الدولي، لمهرجان القاهرة السينمائي، في السادسة والنصف من مساء غدا الخميس، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وذلك بفيلم "مجرة أندروميدا"، إخراج موريه راتشا، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم إنتاج مشترك بين فرنسا، كوسوفو، أسبانيا، إيطاليا، جمهورية شمال مقدونيا، وتدور أحداثه حول أب خمسيني أرمل لا يجد عملا ولا سكنا، يضطر للإقامة في عربة مقطورة، كما يرتبط بعلاقة غير تقليدية مع فتاة ليل. وعندما تخرج ابنته من الملجأ وتقيم معه في المقطورة، يواجهان معا سؤالا شديد الصعوبة: هل باستطاعتهما عيش حياة أفضل؟

وتفتتح في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.