فيديو فيفي عبده تمر بأزمة صحية صعبة وتطلب من جمهورها الدعاء..فيديو

فيفي عبده النجمة المصرية أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعد أن أطلت في مقطع فيديو أمس الثلاثاء، عبر حسابها على انستجرام وكشفت عن أنها تمر بوعكة صحية منذ فترة.

فيفي عبده تعلن مرورها بأزمة صحية

فيفي عبده لم تعلن تفاصيل مرضها الذي تمر به الفترة الحالية، لكنها تسببت في إثارة قلق الجمهور حول حالتها الصحية، بعد تأكيدها على أنها تمر بوعكة هذه الأيام وأنها أخفت أزمة مرضها عن الجمهور طوال الفترة الماضية، لكنها قررت الاستعانة بدعائهم لها كي تمر من هذه الأزمة بخير.

فيفي عبده تطالب جمهورها بالدعاء لها

فيفي عبده ظهرت في الفيديو مرتدية نظارة شمسية أخفت ملامح وجهها، وقالت: "وحشتوني جدا وادعوا لي لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا انه يشيل عني وأطلع لكم واشوفكم.. ادعوا لي إن أبقى كويسة"، ويبدو الوعكة الصحية التي تمر بها النجمة المصرية، كانت أشد من الأزمات التي مرت بها من قبل، وهو ما دفعها إلى إخفاء الأمر عن الجمهور لفترة.

وأضافت: "أنا بحبكم جدا.. أنا عيانة ومحتاجة دعواتكم وربنا أكبر ويقومني من اللي أنا فيه.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي انا فيه ويرجعني تاني أحسن من الأول"، وتفاعل جمهور النجمة الشهيرة، معها وتمنوا لها الشفاء العاجل والعودة أفضل من ذي قبل.

أزمات فيفي عبده الصحية

وكانت فيفي عبده قد ظهرت منذ فترة، وتحديدًا في أكتوبر الماضي، وناشدت الجمهور بالدعاء لها أيضًا، لكنها أكدت حينها أنها أصيبت بالأنفلونزا وهو الأمر الذي منعها من حضور زفاف صديقها وشقيق صديقتها، الفنان أمير شاهين، ثم باتت تظهر في فيديوهات طريفة عبر انستجرام وتتفاعل مع الجمهور مثلما اعتادت.

كما أقلقت فيفي عبده قبلها، جمهورها على حالتها النفسية بعد أن نشرت صورة لها وعبرت بها عن معاناتها مع الاكتئاب في وقت التقاط الصورة، وقالت: "‏الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة قوي لأن عندي اكتئاب، قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا".

الجدير بالذكر أن فيفي عبده قدمت في رمضان الماضي برنامج مقالب بعنوان "خلي بالك من فيفي"، والذي أثار الجدل بسبب الانتقادات التي تعرضت لها النجمة المصرية وقت عرضه، وعرض موسم آخر من البرنامج على قناة mbc5 الموجهة للجمهور المغربي.