معايدات النجوم في اليوم الوطني الاماراتي الـ49 :"دام عزّ الإمارات"

احتفالات النجوم العرب وتهانيهم باليوم الوطني الإماراتي الـ 49 عمّت حساباتهم على السوشيال ميديا حيث وجهوا أجمل المعايدات بهذه المناسبة لدولة الإمارات العربية وابرزهم كل من أحلام وحسين الجسمي وهيفاء حسين ورابح صقر وأصالة نصري وعاصي الحلاني وغيرهم.

رصدنا لكم جانبا من معايدات النجوم في اليوم الوطني الإماراتي 49:

الفنانة أحلام

الفنانة الإماراتية أحلام احتفلت باليوم الوطني الإماراتي الـ 49، عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا ونشرت مقطع غنائي وطني، وعلقت عليه قائلة:"علومك غانمه دايم .. وعزك عـزي يـا بـلادي ومجدك منهو يْطوله ومن مـثـله ومـن قدّه؟ نفاخر باسمك ورسمك وتاريخك والامجادي وكلنا في الرخا شعبك وجندك ساعة الـشـده".

الفنان حسين الجسمي

النجم الإماراتي حسين الجسمي حرص على الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية المميزة لبلاده، وقدم معايدته للإمارات وغرد على تويتر قائلاً :"في اليوم الوطني49 ، الفخر والهمّة والتطلّع للمستقبل، لا_شيء_مستحيل في وطننا برؤية ودعم حكّامنا حفظهم الله .. نتكاتف لتحقيق الطموح والنجاح وتشريف الوطن كلٌّ في مجاله".

الفنانة أصالة نصري

الفنانة السورية أصالة حرصت من جهتها على الاحتفال باليوم الوطني الاماراتي بالذكرى الـ٤٩ الذي تحتفل به الإمارات مع قدوم يوم ٢ من شهر ديسمبر، وغردت على حساباتها على السوشيال ميديا قائلة "كلّ عام ووطن السّعادة والأمان دولة الإمارات العربيّه المتّحده بخير وتقدّم واستقرار دائمّ احتضنت أحبّتها وطمّنت شعبها وارتقت به حتّى صارت منّ مقاصد الدّنيا في كلّ أرجاء الأرض، كلّ عام ومنّ بناها وشعبها وأرضها بألّف خير الإمارات".

الفنان رابح صقر

الفنان السعودي رابح صقر غرد على تويتر بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي قائلا “كل عام والإمارات شعب وحكومة بألف خير وفي عز وازدهار”.

يشار الى ان الفنان السعودي رابح صقر أعلن قبل أيام عن موعد طرح البومه الجديد فى الاول من شهر يناير من العام الجاري والذي يضم 11 أغنية متنوعة.

الفنان عاصي الحلاني

الفنان اللبناني عاصي الحلاني قدم التهاني لـ الشعب الإماراتي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام". ونشر مقطع من أغنية "دبي الحلم الواعد"، وعلق عليه قائلاً:" ‏اتقدم بالتهنئة باليوم الوطني الاماراتي‏ من ‫دولة الامارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً ادام الله عليكم الاستقرار والازدهار ونعمة الأمن والأمان ".

الفنانة هيفاء حسين

الفنانة هيفاء حسين عايدت الإمارات في يومها الوطني كاتبة :"كل عام واماراتنا بكل خير وامان وسلام".

الفنانة داليدا خليل

الفنانة داليدا خليل كتبت بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي عبر حسابها على تويتر :"‏نشعر بالفخر والعزّة أمام اتحاد الإمارات من ٤٩ سنة حتى اليوم. تراث عظيم وإنجازات مشهود إلها ومنوقف عاجزين أمام وصفها"

واضافت: "دام عزّك قيادة وشعبا أيتها الإمارات العربية المتحدة الحبيبة، روح الاتحاد قوة وعزّة، غرس الاتحاد يزهر تألقا"

الفنانة شيماء سبت

‏الفنانة شيماء سبت نشرت صورة لها مع العلم الاماراتي وعلقت قائلة :" كل عام و الامارات الحبيبة وشعبها الغالي بخير و أمن و آمان ‏وأدام الله عزها ووحدتها وشموخها".