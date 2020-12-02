الفنان السعودي عبد العزيز الشمري يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل وضعه الصحي ويصف سنة 2020 بـ"الكبيسة"

عبدالعزيز الشمري الفنان السعودي الكبير واجه العديد من الصعوبات في عام 2020 بعد معاناته من أزمة صحية أصابته في الشهور الماضية، لكنه كذلك حقق العديد من النجاحات الفنية في هذا العام ويستعد للمشاركة في أكثر من عمل جديد في الفترة القادمة.

عبد العزيز الشمري يكشف تفاصيل وضعه الصحي

عبدالعزيز الشمري أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن استقرار حالته الصحية بعد مروره خلال الفترة الماضية بأزمة صحية تسببت في دخوله المستشفى بعدما أصيب بأكثر من جلطة وقام باستئصال الطحال، ووجه الفنان السعودي الشهير رسالة لزملائه من الوسط الفني ولجميع من سعى للاطمئنان عليه خلال الفترة الماضية فقال: "الحمدلله حالتي الصحية مستقرة وجيدة، والأمور باتت الآن طيبة، واشكر كل من سأل عني وسعى للاطمئنان على حالتي الصحية من الأخوة الزملاء وأيضا الجمهور ووسائل الإعلام".

عبد العزيز الشمري أضاف: "سنة 2020 كبيسة على العالم وعلى شخصي بسبب حالتي الصحية، وكذلك على الفن العربي بشكل عام حيث توفي العديد من النجوم والأستاذة، لكن أيضا هذا العام شاركت فيه بأكثر من تجربة أضافت الكثير بالنسبة لي، منها مشاركتي في فيلم (اهرب يا خلفان) ومشاركتي في حفل افتتاح بوابة الدرعية واعتبره عمل مشرف وعظيم وأتمنى أن تكون سنة 2021 خير على الجميع".

عبد العزيز الشمري يعود بعمل سينمائي جديد

عبد العزيز الشمري تحدث عن تجربته في فيلم "اهرب يا خلفان" الذي عرض الفترة الماضي كما أكد مشاركته في عمل سينمائي قريبا فقال: "تجربة فيلم (اهرب يا خلفان) جديدة وجميلة والحمدلله العمل عرض في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أما بالنسبة لتجربتنا السينمائية في المملكة فلا تزال متواضعة ونخطو أولى خطواتنا، ففي الماضي لم يكن الإنتاج كبير، لكن الآن الشباب ما شاء الله أصبحوا ينفذون تجاربهم ولا تزال التجارب في البداية، وإن شاء الله سوف اشارك في فيلم سينمائي جديد والقصة مأخوذة من الموروث الشعبي والمخرج سعودي متخرج من بريطانيا، لكن من الصعب الكشف عن تفاصيل العمل خلال هذه الفترة".

أحدث أعمال عبد العزيز الشمري الدرامية

عبد العزيز الشمري أكد كذلك عن مشاركته خلال الفترة القادمة في الجزء الثاني من مسلسل "علوم الأولين" الذي يتناول قصص من التراث الشعبي فقال الفنان السعودي: "استعد للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل (علوم الأولين) خلال الفترة القادمة والذي عرض الجزء الأول منه على قناة (sbc) السعودية، كما سوف اشارك أيضا في عمل درامي جديد وسوف نبدأ تصويره خلال الأسبوع القادم".

يذكر أن الفنان عبدالعزيز الشمري من النجوم الذين استطاعوا أن ينالوا شهرة واسعة في المسرح والدراما في السعودية والخليج العربي بفضل تميز الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة، والتي تعاون فيها مع كبار النجوم.