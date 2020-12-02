زوج شيماء سيف أحدث المصابين بفيروس كورونا والفنانة تعلق:"قدر الله وما شاء فعل"

محمد كارتر زوج شيماء سيف أصيب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وقرر الخضوع للعزل المنزلي حتى تمام شفائه من الفيروس، وحرصت زوجته الفنانة الكوميدية المصرية على دعمه والدعاء له بالشفاء عبر حسابها على انستجرام.

إصابة زوج شيماء سيف بفيروس كورونا

شيماء سيف شاركت جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، بصورة تجمعها بزوجها المنتج المصري محمد كارتر، وأقلقت الجمهور على حالته الصحية بعد أن دعت له بالشفاء العاجل، دون أن تكشف بشكل مباشر عن تفاصيل مرضه.

شيماء سيف تساند زوجها بعد إصابته بكورونا

شيماء سيف علقت على الصورة وقالت: "سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك.. إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل.. قدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم"، وتلقى الثنائي تفاعل عدد من أصدقائهما، الذين تمنوا لكارتر الشفاء.

وتأكد بعد ذلك إصابة زوج شيماء سيف بفيروس كورونا، وهو ما تطلب عزله داخل المنزل، وحرص عدد من أصدقائه على مساندته في محنته الصحية والدعاء له بالشفاء العاجل، كما حرص محمد كارتر على إعادة نشر رسائل أصدقائه ووجه الشكر لكل من سانده وحاول الاطمئنان عليه.

وانضم محمد كارتر بذلك، إلى قائمة المشاهير الذين أعلنوا إصاباتهم بفيروس كورونا، مؤخرًا، منهم تامر فرج وهنا شيحة وروان بن حسين وآخرين، إضافة إلى نجم كرة القدم العالمية محمد صلاح، الذي أعلن شفائه من الفيروس قبل أيام.

شيماء سيف وطرافتها مع زوجها

وتحرص شيماء سيف على مشاركة الصور والفيديوهات الكوميدية التي تجمعها بزوجها، عبر حسابها على انستجرام، والتي دائمًا ما تلقى انتشارًا واسعًا بسبب خفة ظلهما، خاصة في المقالب التي تجريها شيماء في زوجها.

الجدير ذكره أن شيماء سيف تصور حاليًا دورها في مسلسل "في بيتنا روبوت" مع الفنانة دلال عبدالعزيز وعمرو وهبة وهشام جمال وليلى زاهر وعدد من ضيوف الشرف، وتدور قصة العمل حول أسرة تقرر الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل، لتنقلب حياتهم رأسا على عقب في إطار كوميدي، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.