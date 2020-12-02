فيديو رانيا يوسف تتحدث عن صدمة شقيقها بعد إطلالاتها الجريئة

رانيا يوسف النجمة المصرية تحدثت في لقاء خاص بـ"دوت الخليج" عن بعض من تفاصيل حياتها الخاصة، وأبرز المواقف التي مرت بها ولم تنسها إضافة إلى كشفها عن رد فعل أسرتها تجاه الانتقادات التي تتعرض لها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا يوسف تكشف عن أكثر المواقف المحرجة التي مرت بها

رانيا يوسف كشفت في البداية عن أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها، في بدايتها الفنية، حيث قالت إنها كانت من المقرر أن تكون موديل في أحد الإعلانات، لكنها عند التصوير أصيبت بنوبة هلع وبكت وقررت الرحيل والعودة للمنزل، وأضافت: "جالي بانيك واحمريت وعيطت واتخضيت وقلت أنا عايزة امشي".

الفنانة المصرية أيضًا كشفت عن أن الفنان الراحل نور الشريف كان من أول النجوم الذين تنبأوا بأنها سوف تصبح فنانة مشهورة، وقالت إنه خلال تصوير دورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" وجه إليها بعض النصائح وأشاد بموهبتها وأكد لها أنها ستحقق نجاحًا ملحوظًا في مشوارها.

رد فعل شقيق رانيا يوسف على انتقادات إطلالاتها الجريئة

الفنانة رانيا يوسف، تحدثت عن رد فعل أسرتها وخاصة شقيقها، عن الانتقادات التي تتلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها الجريئة، ولفتت إلى أن الأسرة طوال الوقت مستاءة من تلك التعليقات السلبية، كما أن شقيقها الذي يعمل كقبطان، ليس له علاقة قوية بالسوشيال ميديا، فبالتالي لا يتقبل تلك الانتقادات بشكل جيد وأصيب بصدمة بعد حملة الهجوم التي تعرضت لها مؤخرًا.

رانيا يوسف أوضحت أنها تناقشت كثيرًا مع شقيقها المعتاد منذ زمن على طريقة ملابسها، ولفتت إلى أنها حاولت إقناعه بأنها لن تتغير، وتابعت: "هو واخد على طريقتي ولبسي واتكلمنا وتناقشنا في القصة دي وقلت له إن دا شغلي ودي طريقتي ومش هتغير وأنت عارفني أنا بلبس إزاي طول عمري".

أحدث أعمال رانيا يوسف

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية الشهيرة احتفلت مؤخرًا بعرض الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" عبر منصة شاهد، والذي شارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي ومحمد كيلاني وآخرين.

كذلك انضمت رانيا إلى فريق تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" مع كل من هشام ماجد وشيكو وميرنا جميل ومي كساب وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري، وعدد من نجوم الكوميديا، وهو العمل المقرر عرضه قريبًا.

رانيا يوسف قد شغلت الجمهور في الفترة الأخيرة، وذلك بعد مشاركتها في مهرجان الجونة والذي ظهرت خلال فعالياته بعدة إطلالات جريئة ومثيرة للجدل، وآخرها حضورها مع ابنتها التي ارتدت فستانها المثير لأزمتها الشهيرة العام الماضي، وذلك خلال ختام مهرجان الجونة، وهو ما جعلها تتصدر مواقع التواصل طوال فترة المهرجان.