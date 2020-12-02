صور ديانا حداد تحتفل بالعيد الوطني الإماراتي:"عاش اتحاد إماراتنا"

الفنانة ديانا حداد تحتفل بالعيد الوطني الإماراتي، حيث كانت من أوائل النجوم الذين حرصوا على الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي الـ 49، وقامت بتوجيه رسالة مليئة بالأمل والسعادة بالتزامن مع تلك المناسبة.

ديانا حداد تحتفل باليوم الوطني الإماراتي

ديانا حداد من خلال حسابها الرسمي على أنستجرام كتبت رسالة مميزة، وقالت فيها :"عاش اتحاد إماراتنا ، كل عام وإماراتنا الحبيبة بألف خير "، وأرفقت الرسالة بصورة لها مع علم الإمارات العربية المتحدة.

رسالة ديانا حداد بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ 49 حصدت على إعجاب الكثير من متابعيها عبر موقع أنستجرام، فيما بدت صورتها مليئة بالحيوية.

احتفالات النجوم بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي

يذكر أن كثير من مشاهير العالم العربي حرصوا على الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي من خلال رسائل خاصة ومميزة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم أحلام وحسين الجسمي وعاصي الحلاني، وغيرهم كثر.

تكريم ديانا حداد

على جانب آخر كانت النجمة ديانا حداد من أبرز المكرمين في مهرجان ضيافة الذي أقيم قبل أيام في مدينة دبي بدولة الإمارات، وشارك به عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي والعالم، وعبرت ديانا حداد عن سعادتها البالغة بهذا التكريم.